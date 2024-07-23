Почему кошка плохо видит то, что лежит у неё под носом: этому есть объяснение

Если ваша кошка плохо видит вблизи, не стоит паниковать. Это является естественным для большинства кошек.
Причина плохого зрения кошек вблизи очень проста — большинство кошек дальнозорки. Именно поэтому на расстоянии менее 50 сантиметров кошки видят очень нечётко. Они используют обоняние и усы для ориентации, чтобы найти свою миску или другие предметы вблизи.
В то же время кошки отлично видят на дальние расстояния и реагируют на движение. Они способны различать движущиеся объекты на расстоянии до 700 метров, что делает их отличными охотниками.
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