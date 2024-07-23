Почему кошка плохо видит то, что лежит у неё под носом: этому есть объяснение

Эксперты рассказали, почему кошка плохо видит то, что рядом с ней

0:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если ваша кошка плохо видит вблизи, не стоит паниковать. Это является естественным для большинства кошек.

Фото: disk.yandex.ru by ewwl, CC BY-SA 3.0

Причина плохого зрения кошек вблизи очень проста — большинство кошек дальнозорки. Именно поэтому на расстоянии менее 50 сантиметров кошки видят очень нечётко. Они используют обоняние и усы для ориентации, чтобы найти свою миску или другие предметы вблизи.

В то же время кошки отлично видят на дальние расстояния и реагируют на движение. Они способны различать движущиеся объекты на расстоянии до 700 метров, что делает их отличными охотниками.