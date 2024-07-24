Самые фотогеничные собаки года: рейтинг пород, которые завоюют ваше сердце

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Рейтинг самых красивых пород собак

1:06
Зоосфера » Собаки

Существует множество пород собак, каждая из которых обладает  уникальным очарованием и красотой. Некоторые породы выделяются изяществом, другие — мощью и грацией. 

Рейтинг самых красивых пород собак
Фото: commons.wikimedia.org by Zeno666, CC BY-SA 3.0

1. Хаски. С их яркими голубыми глазами и пушистой шерстью, хаски непременно привлекают внимание.

2. Ши-тцу. Эти маленькие собачки с длинной шелковистой шерстью и красивой мордочкой обладают неповторимым обаянием.

3. Афганская борзая. С длинными изящными ногами и роскошной шерстью, афганская борзая считается одной из самых красивых пород.

4. Сибирский хаски. С их густой двойной шерстью, эти собаки выглядят величественно и красиво.

5. Далматин. С чёрными или коричневыми пятнами на белой шерсти, далматины всегда привлекают внимание своим ярким внешним видом.

Это лишь небольшой список пород, и каждая из них обладает своим уникальным очарованием. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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