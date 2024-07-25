Собака на даче: как уберечь питомца от побега за пределы участка

Во время поездки с собакой на дачу рекомендуется использовать GPS-трекер

0:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Летом многие собаководы берут с собой на дачу питомцев. При этом некоторые особенно любопытные животные могут активно интересоваться территорией за пределами участка.

Фото: unsplash.com by Эндрю Понс, CC0

Владельцу собаки важно быть внимательным, чтобы она случайно не убежала. Проверьте целостность забора, не оставляйте калитку открытой, не позволяйте собаке рыть: некоторые из них способны делать подкопы, чтобы сбежать.

Не помешает воспользоваться GPS-трекером, который позволяет определять место нахождения питомца с помощью встроенного в ошейник трекера.

На Wildberries цены на этот полезный гаджет варьируются от 2000 рублей. Не так дорого, чтобы уберечь себя от потери питомца и не обречь его на скитания.