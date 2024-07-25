Собака на даче: как уберечь питомца от побега за пределы участка

Летом многие собаководы берут с собой на дачу питомцев. При этом некоторые особенно любопытные животные могут активно интересоваться территорией за пределами участка.
Владельцу собаки важно быть внимательным, чтобы она случайно не убежала. Проверьте целостность забора, не оставляйте калитку открытой, не позволяйте собаке рыть: некоторые из них способны делать подкопы, чтобы сбежать.
Не помешает воспользоваться GPS-трекером, который позволяет определять место нахождения питомца с помощью встроенного в ошейник трекера.
На Wildberries цены на этот полезный гаджет варьируются от 2000 рублей. Не так дорого, чтобы уберечь себя от потери питомца и не обречь его на скитания.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.