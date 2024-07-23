Будут вилять хвостом при встрече: 3 породы кошек, которые превосходят собак по преданности

Многие считают, что собаки — самые верные и преданные питомцы, но существует несколько кошачьих пород, которые могут удивить любителей кошек своей привязанностью и преданностью.
Сиамские кошки — это не только одни из самых разговорчивых представителей семейства кошачьих, но и чрезвычайно преданные питомцы.
Сиамцы стремятся к вниманию и взаимодействию с хозяином, что делает их более похожими на собак в плане привязанности.
Сфинксы — мурлыки без шерсти, которые отличаются не только своим необычным внешним видом, но и невероятной привязанностью к владельцам.
Они обожают тепло и часто ищут физический контакт. Эти кошки становятся преданными компаньонами и требуют большого количества внимания и любви.
Мейн-куны известны своим дружелюбным и общительным характером. Эти крупные и величественные кошки очень привязаны к своим владельцам и хорошо ладят с детьми и другими животными.
Мейн-куны часто демонстрируют преданность, сопровождая своих хозяев, и активно участвуют в семейных мероприятиях.
Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.