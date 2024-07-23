Будут вилять хвостом при встрече: 3 породы кошек, которые превосходят собак по преданности

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Породы кошек, которые преданнее собак

1:09
Зоосфера » Кошки

Многие считают, что собаки — самые верные и преданные питомцы, но существует несколько кошачьих пород, которые могут удивить любителей кошек своей привязанностью и преданностью.

Породы кошек, которые преданнее собак
Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Сиамские кошки — это не только одни из самых разговорчивых представителей семейства кошачьих, но и чрезвычайно преданные питомцы.

Сиамцы стремятся к вниманию и взаимодействию с хозяином, что делает их более похожими на собак в плане привязанности.

Сфинксы — мурлыки без шерсти, которые отличаются не только своим необычным внешним видом, но и невероятной привязанностью к владельцам.

Они обожают тепло и часто ищут физический контакт. Эти кошки становятся преданными компаньонами и требуют большого количества внимания и любви.

Мейн-куны известны своим дружелюбным и общительным характером. Эти крупные и величественные кошки очень привязаны к своим владельцам и хорошо ладят с детьми и другими животными.

Мейн-куны часто демонстрируют преданность, сопровождая своих хозяев, и активно участвуют в семейных мероприятиях.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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