Вредно ли окрашивание шерсти животных: безопасные краски для домашних питомцев

Почему нельзя красить животных

0:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

По словам грумера М. Мухиной, окрашивание шерсти животных не представляет опасности, если использовать специальные краски. В интервью "Известиям" она отметила, что современные краски для домашних животных не вызывают аллергических реакций, не содержат токсичных веществ и не негативно влияют на состояние шерсти и кожи.

Фото: Flickr by United Soybean Board, CC BY 2.0

Однако, использование красок, предназначенных для людей, строго запрещено. Также важно избегать средств, содержащих персульфаты и аммиак, поскольку эти компоненты могут попасть в организм питомцев, когда они себя вылизывают.