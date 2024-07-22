Почему осьминоги бьют рыб: ученые исследуют загадочное поведение

Почему осьминоги бьют рыб

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Недавний эксперимент показал, что осьминоги иногда наносят удары рыбе во время совместного кормления. В основном это происходит из практических соображений, но порой их действия выглядят как настоящая издевка, сообщает TechInsider.

Фото: flickr.com by damn_unique, CC BY-SA 2.0

Рыбы и осьминоги работают вместе: рыбы ищут добычу на дне и указывают на нее, после чего осьминог начинает преследование. В итоге добыча перераспределяется среди членов группы.

Однако иногда возникают конфликты, и осьминоги прибегают к насилию, чтобы забрать трофей.

Из восьми задокументированных случаев два не были связаны с охотой, что заставляет ученых рассматривать два возможных сценария.

Исследователи предполагают, что осьминоги наносят удары либо из-за агрессии, либо ради развлечения. Также возможно, что они демонстрируют свою силу, чтобы рыбы стали более послушными и эффективными в будущем.

Ученые пытаются выяснить, какой из сценариев верен. Если второй, это означает, что осьминоги способны к долгосрочному планированию и сложному социальному поведению. Если первый, то осьминоги просто хулиганы.