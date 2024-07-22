Почему осьминоги бьют рыб: ученые исследуют загадочное поведение

Недавний эксперимент показал, что осьминоги иногда наносят удары рыбе во время совместного кормления. В основном это происходит из практических соображений, но порой их действия выглядят как настоящая издевка, сообщает TechInsider.
Рыбы и осьминоги работают вместе: рыбы ищут добычу на дне и указывают на нее, после чего осьминог начинает преследование. В итоге добыча перераспределяется среди членов группы.
Однако иногда возникают конфликты, и осьминоги прибегают к насилию, чтобы забрать трофей.
Из восьми задокументированных случаев два не были связаны с охотой, что заставляет ученых рассматривать два возможных сценария.
Исследователи предполагают, что осьминоги наносят удары либо из-за агрессии, либо ради развлечения. Также возможно, что они демонстрируют свою силу, чтобы рыбы стали более послушными и эффективными в будущем.
Ученые пытаются выяснить, какой из сценариев верен. Если второй, это означает, что осьминоги способны к долгосрочному планированию и сложному социальному поведению. Если первый, то осьминоги просто хулиганы.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.