Почему морская свинка является идеальным домашним животным: плюсы содержания маленького питомца

Морские свинки поддаются дрессуре и узнают владельца

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В современном мире можно стать счастливым обладателем многих домашних животных. Так, можно попробовать завести морскую свинку, которая является идеальным решением.

Фото: commons.wikimedia.org by Морская свинка, CC BY-SA 4.0

Эти зверьки не лазают по мебели и не качаются на шторах, они бодрствуют днем и спят по ночам, редко царапаются и кусаются. Свинки поддаются дрессуре: их можно научить приходить на зов и откликаться на кличку, "служить" и даже звонить в колокольчик.

Они узнают человека, который ухаживает за ними, и приветствуют его радостным посвистыванием или своеобразным похрюкиванием.

Плюсы содержания морской свинки: продолжительность жизни более 8 лет, не нужно гулять, не портит мебель, не пахнет (при хорошем уходе), содержание обходится недорого, животные не агрессивны и легко уживаются с другими питомцами.

Основным кормом для свинок служит сено хорошего качества. Сено должно быть в клетке постоянно. Ежедневно нужно включать в рацион зерновую смесь, фрукты и овощи. Морским свинкам жизненно необходим витамин С. Можно давать ежедневно пучок свежей зелени или добавлять витамины в воду для питья.

Существует большое количество пород морских свинок, различающихся по окрасам и длине шерсти. Окрашены свинки бывают на любой, самый прихотливый вкус. С ними не нужно гулять, зверьков не нужно вакцинировать, а кормление свинки не бьёт по карману.