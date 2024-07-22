Почему морская свинка является идеальным домашним животным: плюсы содержания маленького питомца

В современном мире можно стать счастливым обладателем многих домашних животных. Так, можно попробовать завести морскую свинку, которая является идеальным решением.
Эти зверьки не лазают по мебели и не качаются на шторах, они бодрствуют днем и спят по ночам, редко царапаются и кусаются. Свинки поддаются дрессуре: их можно научить приходить на зов и откликаться на кличку, "служить" и даже звонить в колокольчик.
Они узнают человека, который ухаживает за ними, и приветствуют его радостным посвистыванием или своеобразным похрюкиванием.
Плюсы содержания морской свинки: продолжительность жизни более 8 лет, не нужно гулять, не портит мебель, не пахнет (при хорошем уходе), содержание обходится недорого, животные не агрессивны и легко уживаются с другими питомцами.
Основным кормом для свинок служит сено хорошего качества. Сено должно быть в клетке постоянно. Ежедневно нужно включать в рацион зерновую смесь, фрукты и овощи. Морским свинкам жизненно необходим витамин С. Можно давать ежедневно пучок свежей зелени или добавлять витамины в воду для питья.
Существует большое количество пород морских свинок, различающихся по окрасам и длине шерсти. Окрашены свинки бывают на любой, самый прихотливый вкус. С ними не нужно гулять, зверьков не нужно вакцинировать, а кормление свинки не бьёт по карману.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.