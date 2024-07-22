Три привычки владельца, которые раздражают собак: следует избавиться от них

Неправильное отношение к питомцу, может спровоцировать собаку на плохое поведение

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие люди годами живут с собаками, но не понимают основных сигналов, которые посылает им питомец. Если относиться к собаке неправильно, это может обидеть её или спровоцировать на плохое поведение. Поэтому владельцу важно избавиться от негативных привычек, которые явно не радуют питомца.

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— Отсутствие распорядка дня: собаки очень любят правила и порядок. Если выгуливать и кормить животное в разное время, пёс не будет знать, чего ему ожидать, и может игнорировать команды и не подчиняться.

— Объятия, похлопывания по голове, пристальный взгляд: с точки зрения человека, это невинные действия, но для собаки они говорят о том, что вы пытаетесь доминировать. Если собака с сильным характером, ей это не понравится, и она может проявить агрессию и непослушание, чтобы оспорить ваше лидерство.

— Вынужденные контакты с посторонними: даже не каждый человек будет рад постоянным знакомствам с чужими людьми, а собаке это может быть ещё обиднее. Не каждый пёс с пониманием относится к тому, что его разглядывают незнакомцы с позволения хозяина. Поэтому лучше ограничить контакты животного с другими людьми, особенно если собаке это явно не нравится.