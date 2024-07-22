Не только внешне, но и по характеру: почему собаки похожи на своих хозяев? Учёные ответили на этот вопрос

В Японии выяснили, что собаки похожи на хозяев не только внешне, но и поведением

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Есть доказательства того, что внешность и характер собаки и хозяина часто совпадают. Особенно лица. В частности, глаза гораздо чаще выдают сходство, в отличие от размера, прически и физической подготовки. Это подтвердили японские учёные Садахико Накадзима, Марико Ямамото и Нацуми Есимото.

Фото: flickr.com by Mike Baird, CC BY 2.0

Когда учёные показали участникам эксперимента по сопоставлению пар: "владелец — собака" только область глаз, рта и лица, они почти всегда выбирали правильно. Но когда замаскировали глаза, показатель верного выбора упал вдвое.

Что в итоге: мы выбираем собак, которые похожи на нас, или питомцы со временем начинают больше походить на нас? Исследования показали, что сходство не зависит от времени проведённого собакой рядом с владельцем.

Одна из гипотез заключается в том, что люди склонны искать тех, кто похож на них. Исследователи предполагают, что-то же самое происходит, когда люди выбирают своих домашних животных.

Результаты недавнего исследования показали, что собаки и их владельцы похожи друг на друга и в измерениях личности по системе "Большая пятерка" — экстраверсия, приятность, открытость, добросовестность и невротизм. То есть люди склонны выбирать питомцев похожих не только внешне, но и по поведению.