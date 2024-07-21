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Целый склад резиновых игрушек внутри собаки показал рентген нижегородской ветклиники

Настоящий магазин игрушек извлели из желудка пса-самоеда

0:44
Зоосфера

В Нижнем Новгороде врачи ветеринарной клиники обнаружили настоящий магазин игрушек внутри хвостатого пациента.

Настоящий магазин игрушек извлели из желудка пса-самоеда
Фото: t.me/darkvoicemag is licensed under public domain

Хозяин семилетнего самоеда забеспокоился и привёл питомца в ветклинику, когда тот перестал есть и постоянно спал. После рентгена выяснилось, что накануне собака наелась резиновых игрушек: уточек, лошадок и скрепышей.

Даже опытные медики были шокированы отменным аппетитом любителя игрушек. Пришлось срочно делать ему операцию.

Сейчас питомец проходит лечение, самостоятельно кушает и играет в «съедобное — несъедобное» только с теми игрушками, которые точно не сможет проглотить. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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