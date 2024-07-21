Целый склад резиновых игрушек внутри собаки показал рентген нижегородской ветклиники

В Нижнем Новгороде врачи ветеринарной клиники обнаружили настоящий магазин игрушек внутри хвостатого пациента.
Хозяин семилетнего самоеда забеспокоился и привёл питомца в ветклинику, когда тот перестал есть и постоянно спал. После рентгена выяснилось, что накануне собака наелась резиновых игрушек: уточек, лошадок и скрепышей.
Даже опытные медики были шокированы отменным аппетитом любителя игрушек. Пришлось срочно делать ему операцию.
Сейчас питомец проходит лечение, самостоятельно кушает и играет в «съедобное — несъедобное» только с теми игрушками, которые точно не сможет проглотить.
Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.