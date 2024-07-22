Как не отравить кошку: продукты, которые нельзя давать питомцу

Ветеринары рассказали, какие продукты нельзя давать кошке

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда найти подход к кошкам весьма сложно, особенно в вопросах питания. Кошки могут отказываться от еды или предпочитать только изысканные блюда. Однако кошкам категорически нельзя давать сырую еду. Незнание этого может навредить их здоровью.

Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY-SA 3.0

Почему нельзя кормить кошек сырой едой

Сырая пища может содержать бактерии, паразитов и токсины, вызывающие инфекционные или паразитарные заболевания у кошек.

Например, сырое мясо может быть заражено сальмонеллой, листерией, токсоплазмой и другими опасными микроорганизмами. Сырая рыба может содержать трематодов, которые повреждают печень и желчный пузырь кошки. Сырые яйца могут быть источником сальмонеллеза и содержат авидин, нарушающий обмен веществ у кошек.

Как правильно кормить кошку

Кошки — хищники, которым необходима белковая пища. Поэтому основу их рациона должны составлять мясо или рыба, которые нужно тщательно обрабатывать: варить, запекать или замораживать. Также можно использовать специальный корм для кошек, содержащий все необходимые витамины и минералы. Помимо этого, кошке требуется свежая вода, которую нужно менять ежедневно.

Что ещё нельзя давать кошкам

Кроме сырой пищи, есть и другие продукты, вредные для кошек.

Шоколад, кофе и чай

Эти продукты содержат кофеин и теобромин, токсичные для кошек. Они могут вызвать сердечные проблемы, нервозность и судороги.

Молоко и сливки

Многие кошки не переносят лактозу, содержащуюся в этих продуктах. Это может привести к расстройству желудка и диарее.

Лук и чеснок

Эти продукты содержат соединения, разрушающие красные кровяные клетки у кошек. Это может привести к анемии и слабости.

Грибы

Некоторые виды грибов могут быть ядовитыми для кошек, вызывая отравление, а также нарушение работы печени и почек.