Как не отравить кошку: продукты, которые нельзя давать питомцу

Иногда найти подход к кошкам весьма сложно, особенно в вопросах питания. Кошки могут отказываться от еды или предпочитать только изысканные блюда. Однако кошкам категорически нельзя давать сырую еду. Незнание этого может навредить их здоровью.
Сырая пища может содержать бактерии, паразитов и токсины, вызывающие инфекционные или паразитарные заболевания у кошек.
Например, сырое мясо может быть заражено сальмонеллой, листерией, токсоплазмой и другими опасными микроорганизмами. Сырая рыба может содержать трематодов, которые повреждают печень и желчный пузырь кошки. Сырые яйца могут быть источником сальмонеллеза и содержат авидин, нарушающий обмен веществ у кошек.
Кошки — хищники, которым необходима белковая пища. Поэтому основу их рациона должны составлять мясо или рыба, которые нужно тщательно обрабатывать: варить, запекать или замораживать. Также можно использовать специальный корм для кошек, содержащий все необходимые витамины и минералы. Помимо этого, кошке требуется свежая вода, которую нужно менять ежедневно.
Кроме сырой пищи, есть и другие продукты, вредные для кошек.
Шоколад, кофе и чай
Эти продукты содержат кофеин и теобромин, токсичные для кошек. Они могут вызвать сердечные проблемы, нервозность и судороги.
Молоко и сливки
Многие кошки не переносят лактозу, содержащуюся в этих продуктах. Это может привести к расстройству желудка и диарее.
Лук и чеснок
Эти продукты содержат соединения, разрушающие красные кровяные клетки у кошек. Это может привести к анемии и слабости.
Грибы
Некоторые виды грибов могут быть ядовитыми для кошек, вызывая отравление, а также нарушение работы печени и почек.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.