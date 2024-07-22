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Можно ли угостить кошку мороженым: советы ветеринаров

Ветеринары рассказали, можно ли угостить кошку мороженым

1:09
Зоосфера » Кошки

Мороженое, пожалуй, самое популярное угощение в жаркие летние дни. Но стоит только прийти домой с рожком пломбира, как владельцы кошек сталкиваются с умоляющим взглядом своего питомца.

Ветеринары рассказали, можно ли угостить кошку мороженым
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

На первый взгляд может показаться, что кошки любят мороженое из-за его сладкого вкуса. Однако, на самом деле, кошки не способны ощущать сладость. Даже если в десерте отсутствует сахар, кошка этого не заметит. Привязанность кошек к мороженому объясняется тем, что среди его основных ингредиентов есть молоко, сливки или масло, которые привлекают питомца.

Если на пол случайно капнуло немного растаявшего мороженого, и котенок быстро его слизал, беспокоиться не стоит.

Однако специально угощать питомца пломбиром не следует. Дело в том, что большинство взрослых кошек страдают непереносимостью лактозы.

Избыток молочных продуктов в рационе кошки может вызвать диарею или расстройство желудка, а сахар в составе мороженого может привести к развитию диабета и снижению иммунитета у питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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