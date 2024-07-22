Главный ритуал перед прыжком: как кошки рассчитывают траекторию

Кошки иногда могут забавлять своим поведением. Например, владельцы наверняка замечали, как их питомец начинает вилять туловищем перед прыжком. Но почему так происходит?
Есть несколько простых объяснений.
Во-первых, кошки — это охотники, и такая привычка осталась у них от диких предков.
Когда кошка раскачивает заднюю часть перед прыжком, это помогает ей крепче прижать лапы к земле для более мощного толчка. Одновременно происходит лёгкая разминка, которая облегчает выполнение физической задачи.
Кроме того, кошки трясут задней частью тела и лапами перед игрой или охотой, чтобы высвободить необходимую энергию для атаки.
Также такие движения могут быть реакцией на возбуждение перед прыжком в погоне за добычей.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.