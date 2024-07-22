Главный ритуал перед прыжком: как кошки рассчитывают траекторию

Эксперты назвали главный ритуал перед прыжком

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки иногда могут забавлять своим поведением. Например, владельцы наверняка замечали, как их питомец начинает вилять туловищем перед прыжком. Но почему так происходит?

Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue, CC BY-SA 3.0

Есть несколько простых объяснений.

Во-первых, кошки — это охотники, и такая привычка осталась у них от диких предков.

Когда кошка раскачивает заднюю часть перед прыжком, это помогает ей крепче прижать лапы к земле для более мощного толчка. Одновременно происходит лёгкая разминка, которая облегчает выполнение физической задачи.

Кроме того, кошки трясут задней частью тела и лапами перед игрой или охотой, чтобы высвободить необходимую энергию для атаки.

Также такие движения могут быть реакцией на возбуждение перед прыжком в погоне за добычей.