Почему кошка садится на книгу: теперь будете знать

Эксперты рассказали, почему кошка садится на книгу

0:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда хозяин долго работает за компьютером и не может уделить внимание своему питомцу, кошка сама найдёт способ привлечь его внимание. От скуки она может лечь прямо на клавиатуру, где остается запах владельца, что помогает ей чувствовать себя спокойнее и ближе к человеку. К тому же, клавиатура нагревается, что привлекает кошку дополнительным теплом.

Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

Кошки по своей природе очень любопытны, поэтому шелест бумаги или запах новой книги также могут заинтересовать их. Животное захочет исследовать материал, из которого сделаны эти предметы, поскольку на них также остается запах человека. Если кошка поймет, что с этими вещами нельзя играть, она может просто устроиться на них, наслаждаясь их теплом и комфортом.