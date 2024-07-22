Почему собака облизывает руки человеку: ответ кинологов

Кинологи рассказали, почему собака облизывает руки человеку

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки часто "осыпают поцелуями" все доступные им участки тела, но особенно предпочитают руки. Это легко понять, если разобраться в природе их поведения.

Фото: flickr.com by philhearing, CC BY 2.0

Почему руки так привлекательны для собаки

Забота о владельце

Эта причина чаще всего упоминается экспертами как главная: таким образом собака выражает свою привязанность и интерес к человеку. Облизывание рук становится простым способом проявления заботы.

Демонстрация подчинения

Хотя нам этот жест может показаться странным, для собак он совершенно естественен. Часто животные показывают уважение лидеру стаи, облизывая его. Так же поступает и домашняя собака.

Повторение привычного поведения

Этот жест знаком и понятен собаке, поэтому нет ничего удивительного в том, что она его повторяет. Собака стремится доставить своим владельцам удовольствие и не вкладывает в это поведение негативного смысла.