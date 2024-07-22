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Чего больше всего боятся кошки: вы будете удивлены

Стало известно, чего боятся все кошки

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Зоосфера » Кошки

Кошки известны своим страхом перед водой и пылесосами, но у них есть и другие, более серьёзные страхи. Основные из них касаются изменений в обычной обстановке. Внезапные гости, неизвестные предметы или появление новых животных в доме могут вызвать у кошки настоящую панику.

Стало известно, чего боятся все кошки
Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, CC BY-SA 3.0

Кроме того, кошки испытывают сильный страх перед громкими звуками, сопровождающимися вспышками света, такими как гроза с громом и молнией или фейерверк. Эти явления могут вызвать у них стресс и беспокойство.

Еще одним источником тревоги для кошек является всё, что связано с попытками покинуть дом. Кошки являются территориальными животными, и выход за пределы привычной территории вызывает у них сильный дискомфорт и стресс.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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