Чего больше всего боятся кошки: вы будете удивлены

Стало известно, чего боятся все кошки

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки известны своим страхом перед водой и пылесосами, но у них есть и другие, более серьёзные страхи. Основные из них касаются изменений в обычной обстановке. Внезапные гости, неизвестные предметы или появление новых животных в доме могут вызвать у кошки настоящую панику.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, CC BY-SA 3.0

Кроме того, кошки испытывают сильный страх перед громкими звуками, сопровождающимися вспышками света, такими как гроза с громом и молнией или фейерверк. Эти явления могут вызвать у них стресс и беспокойство.

Еще одним источником тревоги для кошек является всё, что связано с попытками покинуть дом. Кошки являются территориальными животными, и выход за пределы привычной территории вызывает у них сильный дискомфорт и стресс.