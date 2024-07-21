Оказывается, у собак есть второй нос: для чего нужен и где располагается

Оказывается, у собак есть второй, дополнительный орган обоняния. Он имеет несколько названий: вомероназальный, сошниково-носовой или орган Якобсона и расположен между ноздрями и нёбом пасти.
Зачем собаке второй нос? Точного ответа на этот вопрос нет, но есть предположение, что наши лающие четвероногие друзья используют этот необычный орган для распознавания меток, оставленных другими собаками.
То есть второй нос может использоваться для "анализа" запахов. Возможно, благодаря этому органу собаки получают информацию про возраст, пол и состояние здоровья той собаки, которая оставила метку. Также второй нос может помочь питомцам распознавать других представителей фауны и опасные вещества.
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