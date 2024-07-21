Глобальное потепление и его влияние на цвет насекомых: что нужно знать

Как глобальное потепление влияет на окрас насекомых

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Климатический кризис оказывает влияние на окраску насекомых, что усложняет их способность распознавать друг друга и может привести к сокращению численности популяций многих видов. Об этом сообщили исследователи из Австралии и Германии.

Фото: commons.wikimedia.org by Babujayan, CC BY 3.0

Изменения в окрасе некоторых видов насекомых затрудняют их поиск партнера для спаривания, что может привести к снижению их численности. В то же время, многие насекомые демонстрируют хорошую адаптацию к изменяющимся климатическим условиям.

По мнению ученых, глобальное потепление снижает выработку меланина у насекомых, который отвечает за насыщенность их окраса. Например, у североамериканской бабочки Colias meadii крылья потемнели, тогда как у особей этого вида, обитающих в других регионах, наблюдается усиление окраски. Это создает путаницу среди специалистов, хотя они единодушны в том, что глобальное потепление оказывает влияние на окраску насекомых.

В настоящее время ученые работают над тем, чтобы выяснить, как адаптация к изменяющимся условиям влияет на жизнеспособность и размножение популяций насекомых.