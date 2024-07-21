Почему кошки спят до 17 часов в сутки: научное объяснение их уникального режима сна

Почему кошки спят до 17 часов в сутки

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Исследования показали, что кошки могут спать до 17 часов в сутки, разделяя этот процесс на несколько этапов по 1-2 часа каждый.

Фото: openverse.org by Fabian, CC BY 3.0

Так как кошки преимущественно активны в ночное время, это поведение имеет глубокие эволюционные корни, уходящие в далекое прошлое, начиная с доисторических хищников и заканчивая современными домашними кошками.

Хотя домашние кошки охотятся значительно реже, чем их дикие сородичи, они по-прежнему следуют распорядку своих предков.

Тем не менее, с течением времени домашние кошки адаптируются к графику своих хозяев, и хотя их режим сна остается довольно стабильным, они стремятся подстраиваться под ритм жизни человека.