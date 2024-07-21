Почему кошки спят до 17 часов в сутки: научное объяснение их уникального режима сна

Исследования показали, что кошки могут спать до 17 часов в сутки, разделяя этот процесс на несколько этапов по 1-2 часа каждый.
Так как кошки преимущественно активны в ночное время, это поведение имеет глубокие эволюционные корни, уходящие в далекое прошлое, начиная с доисторических хищников и заканчивая современными домашними кошками.
Хотя домашние кошки охотятся значительно реже, чем их дикие сородичи, они по-прежнему следуют распорядку своих предков.
Тем не менее, с течением времени домашние кошки адаптируются к графику своих хозяев, и хотя их режим сна остается довольно стабильным, они стремятся подстраиваться под ритм жизни человека.
Предлагаем узнать, какой сорняк не стоит убирать на дачном участке.