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Почему кошки спят до 17 часов в сутки: научное объяснение их уникального режима сна

Почему кошки спят до 17 часов в сутки

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Зоосфера

Исследования показали, что кошки могут спать до 17 часов в сутки, разделяя этот процесс на несколько этапов по 1-2 часа каждый.

Почему кошки спят до 17 часов в сутки
Фото: openverse.org by Fabian, CC BY 3.0

Так как кошки преимущественно активны в ночное время, это поведение имеет глубокие эволюционные корни, уходящие в далекое прошлое, начиная с доисторических хищников и заканчивая современными домашними кошками.

Хотя домашние кошки охотятся значительно реже, чем их дикие сородичи, они по-прежнему следуют распорядку своих предков.

Тем не менее, с течением времени домашние кошки адаптируются к графику своих хозяев, и хотя их режим сна остается довольно стабильным, они стремятся подстраиваться под ритм жизни человека.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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