Когда переводить котёнка на корм для взрослых кошек: затягивание опасно для здоровья

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1:13
Зоосфера

Сухой и влажный корм для котят отличается от питания для взрослых кошек по составу: в нем больше белка, калорий, жирных кислот омега-3 и омега-6, кальция, фосфора и витаминов.

Несвоевременный перевод котёнка на взрослый корм может навредить здоровью питомца
Фото: flickr.com by Nicolas Suzor, CC BY-SA 2.0

Ветврачи не рекомендуют кормить взрослых котов кормом для котят, так как он содержит больше калорий, что может привести к ожирению и серьезным проблемам со здоровьем, таким как диабет и болезни сердца.

Избыток белков, витаминов и минералов в корме для котят может вызвать заболевания почек и мочевыделительной системы, а также разрушить зубную эмаль и вызвать образование зубного камня.

Котятам рекомендуется давать "детский" корм до 8-12 месяцев. После этого активный рост заканчивается и формируются все системы организма. Знакомить котёнка с едой для взрослых животных нужно в течение 2-3 недель, постепенно добавляя в его привычное меню небольшое количество влажного или несколько гранул сухого корма.

Если в течение дня не возникнет проблем с пищеварением или аллергии, то можно постепенно увеличивать количество "взрослого" корма.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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