Когда переводить котёнка на корм для взрослых кошек: затягивание опасно для здоровья

Сухой и влажный корм для котят отличается от питания для взрослых кошек по составу: в нем больше белка, калорий, жирных кислот омега-3 и омега-6, кальция, фосфора и витаминов.
Ветврачи не рекомендуют кормить взрослых котов кормом для котят, так как он содержит больше калорий, что может привести к ожирению и серьезным проблемам со здоровьем, таким как диабет и болезни сердца.
Избыток белков, витаминов и минералов в корме для котят может вызвать заболевания почек и мочевыделительной системы, а также разрушить зубную эмаль и вызвать образование зубного камня.
Котятам рекомендуется давать "детский" корм до 8-12 месяцев. После этого активный рост заканчивается и формируются все системы организма. Знакомить котёнка с едой для взрослых животных нужно в течение 2-3 недель, постепенно добавляя в его привычное меню небольшое количество влажного или несколько гранул сухого корма.
Если в течение дня не возникнет проблем с пищеварением или аллергии, то можно постепенно увеличивать количество "взрослого" корма.
Предлагаем узнать, какой сорняк не стоит убирать на дачном участке.