Почему дружелюбие собаки не всегда хорошо? Есть риск столкнуться с проблемами

Владельцы часто выбирают дружелюбных собак, потому что они активны и ласковы. Но это не всегда хорошо, так как есть риск столкнуться с проблемами в общении как с другими животными, так и с людьми. Собаки такого типа нуждаются в коррекции поведения.
Слишком общительные собаки могут приставать к незнакомым людям, что может вызвать недовольство, потому что не все любят животных и даже испытывают перед ними страх. Если питомец крупный, то запросто может сбить с ног, прыгая на прохожих даже из лучших побуждений. К тому же у людей может быть аллергия на шерсть.
Пёс, несущийся к другой собаке поиграть, может напугать её и вызвать агрессию, поэтому при встрече стоит спросить разрешения владельца познакомиться с его собакой.
Излишняя активность любвеобильных питомцев может вызывать неприятные чувства у прохожих. Поэтому, имея таких собак, нужно быть готовым к их перевоспитанию. Ведь их чрезмерная активность может вылезти боком незадачливому владельцу.
Вот почему рекомендуется поощрять спокойную реакцию собаки на встречных прохожих и животных во время прогулки. Да и дома не каждый гость готов терпеть навязчивое внимание вашего питомца. Также не забывайте о том, что слишком доверчивую собаку могут при случае увести чужие люди.
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