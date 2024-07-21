Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кабачки с помидорами и перцем: эта чудесная закуска просто тушится на сковороде
Свекла помогает снижать давление и очищает печень
Продажи люксовых авто с пробегом в России снизились на 3% в первой половине 2024 года
Японскую гимнастку Мияту не взяли на ОИ-2024 из-за курения и употребления алкоголя
Поклонники назвали пыткой диету Майли Сайрус
Как улучшить функциональность угловых кухонных шкафчиков
Аллергены в бальзамах для губ: почему ваши губы продолжают сохнуть
Результаты тестов GTX 1050: частота кадров в популярных играх
Учёные выдвинули новую теорию о внеземной жизни
Почему дружелюбие собаки не всегда хорошо? Есть риск столкнуться с проблемами

Чрезмерное дружелюбие собаки нуждается в коррекции

1:26
Зоосфера

Владельцы часто выбирают дружелюбных собак, потому что они активны и ласковы. Но это не всегда хорошо, так как есть риск столкнуться с проблемами в общении как с другими животными, так и с людьми. Собаки такого типа нуждаются в коррекции поведения.

Чрезмерное дружелюбие собаки нуждается в коррекции
Фото: 500px.com by Tobias Weidner, CC BY 3.0

Слишком общительные собаки могут приставать к незнакомым людям, что может вызвать недовольство, потому что не все любят животных и даже испытывают перед ними страх. Если питомец крупный, то запросто может сбить с ног, прыгая на прохожих даже из лучших побуждений. К тому же у людей может быть аллергия на шерсть.

Пёс, несущийся к другой собаке поиграть, может напугать её и вызвать агрессию, поэтому при встрече стоит спросить разрешения владельца познакомиться с его собакой.

Излишняя активность любвеобильных питомцев может вызывать неприятные чувства у прохожих. Поэтому, имея таких собак, нужно быть готовым к их перевоспитанию. Ведь их чрезмерная активность может вылезти боком незадачливому владельцу. 

Вот почему рекомендуется поощрять спокойную реакцию собаки на встречных прохожих и животных во время прогулки. Да и дома не каждый гость готов терпеть навязчивое внимание вашего питомца. Также не забывайте о том, что слишком доверчивую собаку могут при случае увести чужие люди.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте

Предлагаем узнать, какой сорняк не стоит убирать на дачном участке.

Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
Самая красивая порода кошек в мире
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы
Заливной пирог с яйцом и зелёным луком: готовится быстро, ничуть не хуже дрожжевых
Начались испытания экспериментального самолёта США — Boom XB-1 Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Станут вашими верными друзьями: пятёрка самых добрых пород кошек
Станут вашими верными друзьями: пятёрка самых добрых пород кошек
Последние материалы
Как улучшить функциональность угловых кухонных шкафчиков
Аллергены в бальзамах для губ: почему ваши губы продолжают сохнуть
Результаты тестов GTX 1050: частота кадров в популярных играх
Учёные выдвинули новую теорию о внеземной жизни
Кофеин противопоказан при высоком давлении
Пошлины на сладости из недружественных стран повысили
Не нарушайте эти правила: что нельзя делать туристам в Таиланде
Турция признана самой безопасной страной с точки зрения страхования
Домашние наггетсы: всегда удачная идея для большой компании
"Львиная диета" от блогера может быть опасной для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников