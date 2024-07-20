Ваш хомяк будет счастлив: как создать идеальную среду обитания для маленького питомца

Чтобы ваш хомяк чувствовал себя комфортно, ему нужно создать подходящие условия. Соблюдение нескольких рекомендаций помогут обустроить для вашего пушистого друга идеальное жилище.
1. Выбор клетки: минимальный размер клетки для хомяка — 60 на 30 см. Обязательно установите в клетке колесо для бега, домик и миски для еды и воды.
2. Улучшение среды обитания: добавьте в клетку материалы для создания "нор". Хомяки любят копаться в земле, поэтому предоставьте им субстрат для копания и укрытия.
3. Регулярный уход: чистите клетку как можно чаще, следите за здоровьем хомяка и уделяйте ему внимание. Это поможет поддерживать чистоту и комфорт в его жилище.
4. Создание идеальных условий: освещение должно быть тусклым и длиться 12-14 часов в сутки. Температура в помещении должна быть в пределах 20-24 °C, а влажность — 30-50%.
5. Правильный рацион: кормите хомяка семенами, орехами, зёрнами, свежими фруктами и овощами. Обеспечьте ему доступ к чистой воде и минеральным добавкам.
6. Игрушки и аксессуары: разместите в клетке колесо для бега, уютный домик, исследовательские тоннели и разнообразные игрушки. Это поможет вашему хомяку оставаться активным и здоровым.
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