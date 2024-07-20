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Ваш хомяк будет счастлив: как создать идеальную среду обитания для маленького питомца

Чтобы хомяк активным и здоровым, ему нужно создать подходящие условия

1:34
Зоосфера

Чтобы ваш хомяк чувствовал себя комфортно, ему нужно создать подходящие условия. Соблюдение нескольких рекомендаций помогут обустроить для вашего пушистого друга идеальное жилище.

Чтобы хомяк активным и здоровым, ему нужно создать подходящие условия
Фото: commons.wikimedia.org by Sy, CC BY-SA 3.0

1. Выбор клетки: минимальный размер клетки для хомяка — 60 на 30 см. Обязательно установите в клетке колесо для бега, домик и миски для еды и воды.

2. Улучшение среды обитания: добавьте в клетку материалы для создания "нор". Хомяки любят копаться в земле, поэтому предоставьте им субстрат для копания и укрытия.

3. Регулярный уход: чистите клетку как можно чаще, следите за здоровьем хомяка и уделяйте ему внимание. Это поможет поддерживать чистоту и комфорт в его жилище.

4. Создание идеальных условий: освещение должно быть тусклым и длиться 12-14 часов в сутки. Температура в помещении должна быть в пределах 20-24 °C, а влажность — 30-50%.

5. Правильный рацион: кормите хомяка семенами, орехами, зёрнами, свежими фруктами и овощами. Обеспечьте ему доступ к чистой воде и минеральным добавкам.

6. Игрушки и аксессуары: разместите в клетке колесо для бега, уютный домик, исследовательские тоннели и разнообразные игрушки. Это поможет вашему хомяку оставаться активным и здоровым.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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