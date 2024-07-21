Как разнообразить скучную жизнь домашней кошки: самые действенные способы

Эксперты рассказали, как разнообразить жизнь домашней кошки

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В отличие от людей, коты не могут словами выразить свою нестерпимую скуку.

Фото: openverse.org by PawsShion, CC BY-NC-ND 2.0

Однако это не значит, что они не испытывают это чувство — можно заметить множество признаков, указывающих на скуку питомца.

Во-первых, если кошка кажется ленивой и неактивной, это может быть признаком скуки. Во-вторых, если кот проводит много времени во сне, это также может говорить о том, что ему нечем заняться.

Вместо того чтобы перечислять все возможные признаки скучающей кошки, мы предлагаем вам простой способ разнообразить её жизнь. Вам понадобится кормушка для птиц и колокольчик. Разместите кормушку за окном и повесьте к ней колокольчик.

Конечно, такое развлечение стоит устраивать только при наличии надёжных антимоскитных сеток на окнах.