Как правильно гладить кошку: ответ экспертов

Стало известно, как правильно гладить кошку

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие люди обожают своих кошек и хотят, чтобы их питомцы отвечали взаимностью. Однако, не все пушистые друзья проявляют ласку и привязанность к своим хозяевам.

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Что делать, если ваш четвероногий друг проявляет сдержанность и не выражает свою привязанность? Есть один способ, который может помочь сделать вашего кота более ласковым.

Как правильно гладить кошку

Важно, чтобы прикосновения человека начали ассоциироваться у кошки с чем-то приятным, например, с приемом пищи. Погладьте питомца перед тем, как дать ему еду.

Таким образом, животное сделает вывод: "После того, как меня погладили, я получаю лакомство". В такой ситуации кошка сама начнет стремиться к взаимодействию с хозяином.

Как не следует гладить кошку

Неправильные прикосновения могут отпугнуть питомца и лишить вас его ласки. Не трогайте кота, если он напуган или чрезмерно активен. Питомец, которого вы хотите погладить, должен быть спокоен. Кроме того, избегайте поглаживаний по хвосту или лапкам, так как многие кошки этого не любят.

И, конечно, не забывайте о чистоте рук. Ладони должны быть чистыми и без жира. Вряд ли животному понравится, если ему придется умываться после взаимодействия с вами.