Почему кошка дерёт мебель, а не когтеточку: главная причина

Эксперты рассказали, почему кошка не дерёт когтеточку

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Те, кто стал владельцами пушистых мурлыкающих питомцев, часто признают, что их поведение порой сбивает с толку.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

Одной из самых странных привычек кошек владельцы считают их любовь царапать мебель, даже если рядом стоит когтеточка.

Мы попытались понять, что движет питомцами в такие моменты.

Возможно, когтеточку купили уже после того, как кот начал использовать мебель для своих когтей и оставил на ней свои феромоны. Именно эти вещества каждый раз провоцируют повторение такого поведения.

Другой вариант заключается в том, что когтеточки, хотя и кажутся вам подходящими, на самом деле могут не устраивать питомца или быть неправильно расположены.

Иногда владельцы кошек замечают, что их питомцы начинают царапать не только мебель, но и необычные предметы, не предназначенные для когтей, например, окна, шкафы, пластиковые контейнеры, мониторы и прочее.

В таком случае причина может заключаться в том, что вашему любимцу некуда выплеснуть накопившуюся энергию. Проверьте, достаточно ли вы играете с вашим питомцем?

И наконец, если вы сразу бросаете все свои дела и бежите спасать ценные предметы из кошачьих лап, животное может использовать это в своих интересах, чтобы привлечь к себе ваше внимание, которого ему не хватает.