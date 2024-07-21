Как перевести питомца с натурального питания на сухой корм: самый лучший способ

Эксперты ответили, как перевести питомца на натуральный корм

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы решили перевести животное на промышленный рацион, то следует делать это поэтапно.

Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий, CC BY 3.0

Например, в первый день такого перехода обычный рацион нужно уменьшить на 10%, восполняя эту долю промышленным кормом после основного кормления.

Если питомцу понравился новый корм, то на следующий день нужно сократить количество натуральной пищи еще на 10%, увеличив при этом порцию промышленного корма. Следуя этой схеме, через два месяца кошка или собака без проблем перейдут на новый рацион.

Если же вы хотите перевести питомца с промышленного корма на натуральную пищу, схема аналогична, но подкормку лучше вводить в количестве 5%, а не 10%. При этом всю пищу нужно тщательно отваривать, чтобы избежать проблем с кишечником у животного. Мясо рекомендуется нарезать на куски и можно обдать кипятком для устранения вредных организмов.

Также можно использовать смешанный рацион для кормления кошек и собак, чередуя в течение дня натуральную пищу и промышленный корм. Например, утром давать мясо с овощами, а вечером — промышленный корм.