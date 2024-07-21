Почему кошка может лизать ваши волосы: объяснение странного поведения

Иногда кошки удивляют своих хозяев весьма необычным поведением, например, когда начинают лизать их волосы. Давайте разберемся, почему наши питомцы могут прибегать к такому "отчаянному" шагу.
Основные причины такого поведения: социальное поведение и вкус или запах, исходящий от волос, который может привлекать (или наоборот отталкивать) кошек.
Социальное поведение
Вылизывание шерсти — это обычная уходовая процедура, являющаяся частью социального поведения кошек.
Наши питомцы используют язык не только для ухода за собой, но и чтобы ухаживать за другими, проявляя заботу и внимание. Любимый хозяин не исключение: для кошек вполне нормально причесать человека своим языком, показывая тем самым привязанность и доверие.
Вкус или запах
Шампунь или средство для укладки может настолько понравиться кошке, что она захочет попробовать его на вкус.
Однако бывает и наоборот — если кошка, вылизывая ваши волосы, начинает плеваться, это означает, что ей что-то не понравилось.
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.