Почему кошка может лизать ваши волосы: объяснение странного поведения

Стало известно, почему кошка может лизать волосы

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда кошки удивляют своих хозяев весьма необычным поведением, например, когда начинают лизать их волосы. Давайте разберемся, почему наши питомцы могут прибегать к такому "отчаянному" шагу.

Фото: flickr.com by Takashi(aes256), CC BY-SA 2.0

Основные причины такого поведения: социальное поведение и вкус или запах, исходящий от волос, который может привлекать (или наоборот отталкивать) кошек.

Социальное поведение

Вылизывание шерсти — это обычная уходовая процедура, являющаяся частью социального поведения кошек.

Наши питомцы используют язык не только для ухода за собой, но и чтобы ухаживать за другими, проявляя заботу и внимание. Любимый хозяин не исключение: для кошек вполне нормально причесать человека своим языком, показывая тем самым привязанность и доверие.

Вкус или запах

Шампунь или средство для укладки может настолько понравиться кошке, что она захочет попробовать его на вкус.

Однако бывает и наоборот — если кошка, вылизывая ваши волосы, начинает плеваться, это означает, что ей что-то не понравилось.