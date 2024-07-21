Как разнять драку собак: советы кинологов

Кинологи рассказали, как разнять драку собак

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собачья драка может начаться по различным причинам. Иногда ваш четвероногий друг решает защитить вас от другого пса. Иногда на домашнего питомца может напасть бездомная собака. Часто причиной конфликта становится борьба за территорию.

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Лучше всего предотвратить собачьи драки. Но если это произошло, нужно действовать осторожно. Ни в коем случае не пытайтесь разнять собак силой — это может привести к тому, что они нападут на вас.

Вместо этого используйте один из следующих способов.

Использование одеяла

Если под рукой есть одеяло, особенно старое и ненужное, накройте им дерущихся собак. Это может остановить драку, так как они перестанут видеть друг друга. Кроме того, собаки могут заинтересоваться самим одеялом и начать играть с ним, забыв о драке.

Использование громкого звука

Если нет одеяла, попробуйте использовать громкий звук. Автомобильный сигнал часто достаточно громкий, чтобы прекратить драку.

Использование воды Если предыдущие способы не помогли или невозможны, используйте воду. Постарайтесь полить собак, лучше всего направить струю в голову. Удобнее всего использовать шланг, но подойдёт и любая ёмкость с водой.