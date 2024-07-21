Почему собака прячется: эксперты раскрыли основные причины

Кинологи рассказали, почему собака прячется

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки обычно ведут активную социальную жизнь и стремятся быть на виду, чтобы общаться с членами семьи. Если ваш питомец внезапно начал прятаться, это должно вас насторожить.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Необходимо правильно определить причину такого поведения, так как она может быть весьма серьёзной.

Почему собака начала прятаться в доме?

Заболевание

Эксперты утверждают, что больные собаки стремятся найти максимально безопасное место, где их никто не потревожит. Пес ощущает себя уязвимым, так как не может защитить себя от потенциальных угроз.

Поэтому важно внимательно осмотреть собаку, обратить внимание на её поведение, стул и аппетит. Возможно, понадобится консультация ветеринара.

Новые люди

Не все собаки любят гостей: для некоторых животных присутствие посторонних на их территории вызывает дискомфорт. Такие собаки могут вести себя агрессивно, лаять на гостей и пытаться их прогнать.

Другие питомцы, наоборот, предпочитают спрятаться, чтобы избежать контакта. Если вы заметили, что вашей собаке неприятны встречи с гостями, постарайтесь организовать их в другом месте.

Стресс или страх

Собаки также могут испытывать страх. Их могут пугать громкие звуки или даже определенные предметы. В таких случаях пес будет искать укромное место, чтобы чувствовать себя в безопасности. Если причина кроется в стрессе, важно устранить источник нервного напряжения, так как это может негативно сказаться на психическом и физическом здоровье животного.