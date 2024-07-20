Кот-клептоман: как видеонаблюдение раскрыло тайну черного кота Марвина

Черный кот-клептоман Марвин стал настоящим мастером кражи

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

12-месячный черный кот по имени Марвин регулярно удивляет свою владелицу неожиданными предметами, которые появляются у нее дома без объяснения причин. Хозяйке удалось раскрыть тайну при помощи видеокамер, сообщает The Mirror.

Фото: openverse.org by The Roaming Picture Taker, CC BY 2.0

Марвин уже принес домой детский слюнявчик, жилетку, ползунки, носки и кухонное полотенце. 36-летняя медсестра Р. Уорд, обеспокоенная этими находками, решила выяснить источник их появления. Просмотрев записи камер, она обнаружила, что ее пушистый питомец крадет различные вещи у соседей, особенно детские предметы. Уорд отметила, что кот иногда возвращается домой, шумно демонстрируя свои "добычи" и явно гордится своими уловками.

Кроме Марвина, у Уорд есть еще четыре кошки, но ни одна из них не проявляет подобных наклонностей. Соседка, у которой кот стал воровать вещи, отнеслась к этому с юмором и теперь даже с радостью встречает Марвина и остальных питомцев Уорд у себя дома.