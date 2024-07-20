Как привлечь внимание кошки: комбинирование голосовых и визуальных сигналов для максимальной эффективности

Учёные выяснили, как лучше всего привлекать внимание кошек

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Французские ученые провели исследование, посвященное тому, как лучше всего привлечь внимание кошек в антикафе в Париже. Оказалось, что для эффективного привлечения пушистого друга важны не только звуковые сигналы, но и визуальные.

Фото: Wikipedia by Creador1921, CC BY-SA 4.0

В эксперименте приняли участие 12 кошек. Их привлекали различными способами: только голосом, только визуальным сигналом или комбинированным способом. Наибольшую эффективность продемонстрировал комбинированный метод, при котором использовались и голос, и визуальные знаки. Вторая по эффективности оказалась чисто визуальная форма обращения. Это удивительно, учитывая, что ранее было установлено, что кошки хорошо распознают голос своего хозяина и реагируют на него.

Вывод исследования показывает, что кошки по-разному воспринимают общение с хозяином и с незнакомцем.