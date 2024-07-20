Какие породы кошек болеют гораздо легче: экономия на ветеринаре

Ветеринары назвали породы кошек, которые болеют реже остальных

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Всё живое на нашей планете страдает от заболеваний, инфекций и других неприятностей. Это касается и владельцев домашних животных, которые не застрахованы от болезней своих кошек и собак. Рассмотрим породы кошек, обладающих крепким здоровьем и славящихся долголетием.

Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy, CC BY-SA 4.0

Эксперты выделяют четыре породы, отличающиеся хорошим здоровьем: сиамская, персидская, рэгдолл и русская голубая кошка.

Сиамская

Эти кошки не только редко болеют, но и отличаются изяществом и грациозностью. При правильном уходе и нормальных условиях они могут прожить до 20 лет.

Персидская

Средняя продолжительность жизни этой породы также составляет около 20 лет. Однако владельцам нужно будет тщательно ухаживать за шерстью питомца. У персов слабым местом являются глаза и мочевыделительная система, хотя последняя проблема встречается у большинства кошек.

Рэгдолл

Эти кошки известны своим покладистым, добродушным и ласковым характером. Они живут от 20 до 25 лет, радуя своих хозяев крепким здоровьем и приятным нравом.

Русская голубая

Как и у персов, у русских голубых нужно внимательно следить за состоянием глаз. В остальном эти кошки могут радовать своих владельцев до 20 лет при хорошем уходе и заботе.