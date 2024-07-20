Как стать с кошкой ближе: расположите к себе питомца

Каждый владелец кошки стремится укрепить связь со своим питомцем.
Как сделать так, чтобы дружба между вами стала по-настоящему прочной? Как достичь идеальных отношений между хозяином и кошкой?
Есть несколько способов, с помощью которых можно стать настоящим другом для вашего пушистого компаньона.
Игра
Кошки часто выражают желание порезвиться и поиграть. Узнать, что у кошки игривое настроение, можно по приподнятому хвосту и направленным вперёд усам.
Если питомец "бьёт" вас лапками со спрятанными когтями, это тоже сигнал к игре.
Не отказывайте животному в такие моменты. Погладьте его, принесите любимые игрушки и предложите поохотиться за "добычей".
Расчёсывание
Кошки любят, когда их шерсть расчёсывают щёткой. Это не только помогает избавиться от колтунов, но и укрепляет связь между вами и вашим питомцем.
Главное — избегайте расчёсывания в "опасных" местах, таких как хвост и живот.
Личное пространство для кошки
Хотя кошки часто активны, иногда им требуется отдых и уединение.
Кошка оценит, если вы создадите для неё личное пространство. Отдельная комната вряд ли возможна, но организовать уютный уголок вполне реально.
Важно, чтобы кошка знала, что это место принадлежит только ей: никто не будет туда заходить и мешать её отдыху.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.