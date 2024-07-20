Как стать с кошкой ближе: расположите к себе питомца

Эксперты рассказали, как стать ближе со своей кошкой

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Каждый владелец кошки стремится укрепить связь со своим питомцем.

Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin, CC BY-SA 4.0

Как сделать так, чтобы дружба между вами стала по-настоящему прочной? Как достичь идеальных отношений между хозяином и кошкой?

Есть несколько способов, с помощью которых можно стать настоящим другом для вашего пушистого компаньона.

Игра

Кошки часто выражают желание порезвиться и поиграть. Узнать, что у кошки игривое настроение, можно по приподнятому хвосту и направленным вперёд усам.

Если питомец "бьёт" вас лапками со спрятанными когтями, это тоже сигнал к игре.

Не отказывайте животному в такие моменты. Погладьте его, принесите любимые игрушки и предложите поохотиться за "добычей".

Расчёсывание

Кошки любят, когда их шерсть расчёсывают щёткой. Это не только помогает избавиться от колтунов, но и укрепляет связь между вами и вашим питомцем.

Главное — избегайте расчёсывания в "опасных" местах, таких как хвост и живот.

Личное пространство для кошки

Хотя кошки часто активны, иногда им требуется отдых и уединение.

Кошка оценит, если вы создадите для неё личное пространство. Отдельная комната вряд ли возможна, но организовать уютный уголок вполне реально.

Важно, чтобы кошка знала, что это место принадлежит только ей: никто не будет туда заходить и мешать её отдыху.