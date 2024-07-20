Влияние собак на иммунитет человека: ответ ветеринаров

Собаки не только самые верные и преданные животные, но также оказывают положительное влияние на иммунитет человека.
Специалисты отметили, что даже кратковременное общение с собаками благоприятно воздействует на состояние организма. Уровень стресса снижается, а гормон, способствующий хорошему настроению, повышается.
В результате наблюдается улучшение работы нервной системы и укрепление иммунитета.
Интересно, что аналогичный эффект наблюдается и у самих питомцев. Исследователи также добавили, что у владельцев собак улучшается работа сердца и увеличивается физическая активность.
Общение с животными положительно сказывается и на психическом состоянии человека, оно заставляет владельцев чувствовать себя любимыми и нужными.
Дальнейшие исследования будут продолжаться для подтверждения этих выводов.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.