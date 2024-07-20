Влияние собак на иммунитет человека: ответ ветеринаров

Ветеринары рассказали, как собаки влияют на иммунитет человека

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки не только самые верные и преданные животные, но также оказывают положительное влияние на иммунитет человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, CC BY-SA 3.0

Специалисты отметили, что даже кратковременное общение с собаками благоприятно воздействует на состояние организма. Уровень стресса снижается, а гормон, способствующий хорошему настроению, повышается.

В результате наблюдается улучшение работы нервной системы и укрепление иммунитета.

Интересно, что аналогичный эффект наблюдается и у самих питомцев. Исследователи также добавили, что у владельцев собак улучшается работа сердца и увеличивается физическая активность.

Общение с животными положительно сказывается и на психическом состоянии человека, оно заставляет владельцев чувствовать себя любимыми и нужными.

Дальнейшие исследования будут продолжаться для подтверждения этих выводов.