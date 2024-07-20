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Почему кошки не боятся ходить по перилам балкона: восприятие мира животными

Стало известно, почему кошки не боятся ходить по перилам балкона

1:30
Зоосфера » Кошки

Есть ли кошки, которые боятся высоты? Большинство пушистиков, если их не остановят хозяева, легко ходят по перилам балкона и по краю окна, не беспокоясь о риске падения.

Стало известно, почему кошки не боятся ходить по перилам балкона
Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

Почему питомцы демонстрируют такое опасное поведение? Ответ прост: пушистые четвероногие друзья — прирождённые охотники. В дикой природе кошки вынуждены лазать по деревьям и часто прыгать, чтобы поймать добычу, например, птичку.

Таким образом стремление к большой высоте — это проявление их инстинктов. Кроме того, тело и организм кошек приспособлены к тому, чтобы легко балансировать и сохранять равновесие.

Животные не задумываются о последствиях возможного падения, поэтому страха у них нет.

Что должен помнить хозяин

Да, кошки умеют сохранять равновесие и в большинстве случаев приземляться на лапы. Да, питомцы весьма смелы и уверены в своей ловкости.

Но хозяин должен сделать всё возможное, чтобы животное не оказывалось на перилах балкона или у открытого окна. Несмотря на природную приспособленность к высоте и умение балансировать, кошка всё же может сорваться.

И нет гарантии, что она приземлится на лапы. Даже если это случится, она может получить серьёзные травмы или погибнуть.

Поэтому не выпускайте питомца на балкон и не открывайте окна в том помещении, где находится ваш четвероногий друг.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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