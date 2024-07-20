Почему кошки не боятся ходить по перилам балкона: восприятие мира животными

Есть ли кошки, которые боятся высоты? Большинство пушистиков, если их не остановят хозяева, легко ходят по перилам балкона и по краю окна, не беспокоясь о риске падения.
Почему питомцы демонстрируют такое опасное поведение? Ответ прост: пушистые четвероногие друзья — прирождённые охотники. В дикой природе кошки вынуждены лазать по деревьям и часто прыгать, чтобы поймать добычу, например, птичку.
Таким образом стремление к большой высоте — это проявление их инстинктов. Кроме того, тело и организм кошек приспособлены к тому, чтобы легко балансировать и сохранять равновесие.
Животные не задумываются о последствиях возможного падения, поэтому страха у них нет.
Что должен помнить хозяин
Да, кошки умеют сохранять равновесие и в большинстве случаев приземляться на лапы. Да, питомцы весьма смелы и уверены в своей ловкости.
Но хозяин должен сделать всё возможное, чтобы животное не оказывалось на перилах балкона или у открытого окна. Несмотря на природную приспособленность к высоте и умение балансировать, кошка всё же может сорваться.
И нет гарантии, что она приземлится на лапы. Даже если это случится, она может получить серьёзные травмы или погибнуть.
Поэтому не выпускайте питомца на балкон и не открывайте окна в том помещении, где находится ваш четвероногий друг.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.