Почему кошка перестала пить: главные причины

Ветеринары объяснили, почему кошка перестала пить

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошке необходимо регулярно получать достаточное количество воды.

Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue, CC BY-SA 3.0

Несвоевременное восполнение нехватки жидкости может вызвать проблемы с мочевыделительной системой питомца.

В большинстве случаев кошки утоляют жажду вовремя. Однако иногда пушистые друзья могут отказываться пить, что является поводом для беспокойства.

Существует две основные причины, по которым миска или поилка остаются наполненными.

Кошке не нравится вода

Возможно, животное недовольно качеством воды. Избыток солей и других примесей может заставить питомца отказаться пить.

Попробуйте предложить кошке отфильтрованную или бутилированную воду. Если она начнет пить, проблема действительно в качестве воды.

Кошка заболела

Если замена воды не помогает, возможно, у кошки проблемы со здоровьем.

Отказ от питья может быть связан с различными заболеваниями.

При малейших подозрениях на недомогание, необходимо обратиться к ветеринару.