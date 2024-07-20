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Что положить в горшок, чтобы собаки и кошки обходили комнатные растения стороной

Эксперты ответили, что положить в горшок, чтобы кошки и собаки обходили растения

1:08
Зоосфера

Если у вас дома есть домашние животные, ставить горшки с комнатными растениями на пол или подоконник может быть опасно.

Эксперты ответили, что положить в горшок, чтобы кошки и собаки обходили растения
Фото: flickr. com by allen watkin, CC BY-SA 2.0

Почему? Потому что кошки и собаки часто обращают на них внимание.

Кошки особенно любят залезать в цветочные горшки, а также могут случайно опрокинуть их.

Но это ещё не всё. Существует реальная опасность, что животное может начать жевать листья, а многие комнатные растения являются токсичными для питомцев.

Есть простой способ предотвратить такие неприятности: в горшок можно положить корки лимона или апельсина. Многие кошки и собаки не любят запах цитрусовых, поэтому они скорее всего будут избегать растения, около которого такие корки находятся.

Также можно попробовать обрызгать растение разбавленным лимонным соком, но перед этим стоит удостовериться, что такая процедура безопасна для растения.

Если несмотря на все предосторожности животные все равно проявляют интерес к растениям, лучше временно убрать их из доступа, чтобы избежать возможных проблем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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