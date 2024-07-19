3 удивительные породы кошек, которые обожают прогулки на свежем воздухе

Три породы домашних кошек, которые обожают гулять

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие кошки предпочитают уютные уголки в доме и часто избегают прогулок на свежем воздухе, но есть породы, которые с удовольствием исследуют мир за пределами квартиры.

Фото: commons.wikimedia.org by K B, CC BY 2.0

Саванна была выведена путем скрещивания домашней кошки и сервала, дикой африканской кошки. Эти кошки имеют невероятный уровень энергии и любопытства.

Саванна обожает исследовать территорию и может быть замечена бегущей по саду или взбирающейся на деревья.

Бенгальские кошки впечатляют своим диким внешним видом и высоким уровнем активности. Их потрясающий окрас, напоминающий шкуру леопарда, отражает их игривый и энергичный характер.

Бенгалы любят активные игры и прогулки, а их энергия не имеет границ. Они охотно исследуют окружающую среду.

Абиссинские кошки — это порода, которая знаменита своим умом и энергией. Эти активные и любопытные кошки любят исследовать все вокруг и участвовать в различных играх.

Абиссинцы любят бегать и прыгать, а их стремление к движению делает прогулки на свежем воздухе идеальными для них.