Губернатор Флориды разрешил отстреливать буйных медведей

Новый закон во Флориде разрешил отстрел медведей

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон, вызвавший широкую общественную дискуссию. Согласно новому законодательству, с 1 июля жители штата имеют право стрелять в медведей, которые проникают на их территорию и проявляют агрессивное поведение.

Фото: commons.wikimedia.org by Malene Thyssen, CC BY-SA 3.0

Политик заявил, что если медведь ломает дверь, рычит и разрушает мебель в доме, его можно будет застрелить.

Закон требует, чтобы в случае такого инцидента гражданин уведомил власти в течение суток. Также запрещается торговля медвежьими тушами и их хранение. Выстрел в медведя разрешен только в случае, если животное само вошло в жилище.

Критики закона опасаются, что он поставит флоридских медведей, которые и так страдают от антропогенной деятельности, под угрозу. Защитники животных отмечают, что с 2006 года в Флориде зафиксировано менее 40 случаев столкновений медведей с людьми, и ни одно из них не завершилось трагически для человека.

В правительстве пояснили, что новый закон направлен на защиту скотоводческих хозяйств в некоторых округах Флориды, где медведи представляют угрозу. Противники закона готовятся подать иск в суд.