В США исследователи потеряли след белой акулы по имени Мистер Бернс

В США исследователи потеряли легендарную белую акулу

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В США исследователи потеряли след белой акулы по имени Мистер Бернс, как сообщает The San Francisco Standard.

Фото: flickr.com by Элиас Леви, CC BY 2.0

Впервые за 16 лет большая белая акула, обитающая в заливе Томалес в Северной Калифорнии, не была обнаружена в своих привычных местах. Мистер Бернс, достигавший пяти метров в длину и имевший заметный след от укуса на одном из плавников, стал известен ученым в 2007 году. Его имя было дано в честь персонажа мультсериала "Симпсоны" — миллиардера и владельца атомной станции Мистера Бернса, отличающегося выдающимися зубами. Исследователи регулярно приманивали акулу к лодке кусками тюленьего мяса для осмотра.

"Он стал для нас как старый друг. Мистер Бернс был надежным и предсказуемым. Если мы больше не увидим его, это будет для нас большой потерей", — отметил морской биолог Пол Канива.

По словам Канивы, Мистер Бернс мог искать новые охотничьи территории из-за сокращения популяции акул в заливе Томалес. Однако, возможно, причина более трагична: ранее у акулы наблюдали серьезные ранения, которые могли быть результатом нападений тюленей или других акул. Новая травма могла оказаться смертельной. Кроме того, Канива подчеркнул, что незаконный отлов белых акул остается серьезной проблемой, особенно у берегов Мексики.