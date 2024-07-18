Как подозвать незнакомую кошку?

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Команда французских учёных провела исследование среди кошек, живущих в одном из котокафе Парижа. Они выяснили, как лучше всего подзывать пушистых питомцев.

Фото: flickr.com by Hisashi, CC BY-SA 2.0

В эксперименте участвовали 12 кошек. Их окликали по-разному: только голосом, протягивая руку или одновременно используя и голос, и жест. Последний вариант оказался наиболее эффективным. На втором месте по результативности оказался вариант с одним лишь визуальным призывом. Это было неожиданно, ведь ранее исследователи доказали, что кошки прекрасно узнают голос хозяина и реагируют на него.

Таким образом, учёные сделали вывод, что кошки общаются с хозяином и незнакомцами по-разному.

Это знание поможет поймать чью-то потерявшуюся кошку и оградить питомца от похищения.