Как подозвать незнакомую кошку?

Команда французских учёных провела исследование среди кошек, живущих в одном из котокафе Парижа. Они выяснили, как лучше всего подзывать пушистых питомцев.
В эксперименте участвовали 12 кошек. Их окликали по-разному: только голосом, протягивая руку или одновременно используя и голос, и жест. Последний вариант оказался наиболее эффективным. На втором месте по результативности оказался вариант с одним лишь визуальным призывом. Это было неожиданно, ведь ранее исследователи доказали, что кошки прекрасно узнают голос хозяина и реагируют на него.
Таким образом, учёные сделали вывод, что кошки общаются с хозяином и незнакомцами по-разному.
Это знание поможет поймать чью-то потерявшуюся кошку и оградить питомца от похищения.
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