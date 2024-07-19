Почему лает собака: названы основные причины

Кинологи рассказали, почему собака может лаять

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие из нас часто забывают, что наши домашние питомцы имеют "дикие корни", которые иногда определяют их поведение.

Фото: Flickr by Майя Дюмат, CC BY 2.0

Поэтому важно понимать значение тех или иных сигналов в поведении наших домашних животных.

Лай можно считать основным способом коммуникации собак, и поэтому логично предположить, что у этого "звукового сигнала" есть несколько значений.

Как "расшифровать" лай?

Всякая информация

Поскольку собаки не могут выражаться на нашем языке, они используют лай, чтобы передать свои эмоции и мысли. Поэтому звук их голоса может означать разные вещи.

Эксперты считают, что собаки часто пытаются информировать своих владельцев, так как в основном они ориентированы на человека.

Положительные эмоции

Многие владельцы собак знают, что их питомцы могут лаять из-за избытка положительных эмоций.

Важно учитывать особенности ситуации.

Если пёс увидел вас после долгой разлуки, то его лай вызван приятным волнением.

Предупреждение для неприятелей

Если собака считает кого-то или что-то опасным, она будет лаять, чтобы отпугнуть потенциальных врагов.

В таком случае к собаке лучше не подходить, даже если она выглядит миролюбиво.