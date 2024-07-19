Почему лает собака: названы основные причины

Многие из нас часто забывают, что наши домашние питомцы имеют "дикие корни", которые иногда определяют их поведение.
Поэтому важно понимать значение тех или иных сигналов в поведении наших домашних животных.
Лай можно считать основным способом коммуникации собак, и поэтому логично предположить, что у этого "звукового сигнала" есть несколько значений.
Всякая информация
Поскольку собаки не могут выражаться на нашем языке, они используют лай, чтобы передать свои эмоции и мысли. Поэтому звук их голоса может означать разные вещи.
Эксперты считают, что собаки часто пытаются информировать своих владельцев, так как в основном они ориентированы на человека.
Положительные эмоции
Многие владельцы собак знают, что их питомцы могут лаять из-за избытка положительных эмоций.
Важно учитывать особенности ситуации.
Если пёс увидел вас после долгой разлуки, то его лай вызван приятным волнением.
Предупреждение для неприятелей
Если собака считает кого-то или что-то опасным, она будет лаять, чтобы отпугнуть потенциальных врагов.
В таком случае к собаке лучше не подходить, даже если она выглядит миролюбиво.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.