У опытных владельцев кошек всегда можно чему-то научиться, ведь за годы совместной жизни они разработали различные методы взаимодействия с питомцами.
Например, многие сталкиваются с проблемой повышенной активности кошек ночью.
Стоит владельцу лечь в постель и начать засыпать, как кошки начинают бегать по квартире, шуметь и доставлять неудобства. Некоторые владельцы пытаются намочить кошке хвост: пока питомец занят его вылизыванием, можно успеть заснуть. Однако этот метод не всегда эффективен.
Кошка может продолжать бегать по квартире даже с мокрым хвостом.
Как же тут помогает сливочное масло? Эксперты отмечают, что кошки любят вкус масла. К тому же, оно безопасно для их кожи и здоровья. Если вы хотите спокойно спать, а ваша кошка мешает, можно использовать хитрость.
Перед сном возьмите немного масла и намажьте лапки питомца. После этого можно спокойно ложиться спать: кошка будет слишком занята, чтобы бегать по квартире.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.