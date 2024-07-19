Почему опытные владельцы обрабатывают лапы кошек сливочным маслом: необычное решение

Эксперты ответили, почему кошкам обрабатывают лапы сливочным маслом

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

У опытных владельцев кошек всегда можно чему-то научиться, ведь за годы совместной жизни они разработали различные методы взаимодействия с питомцами.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

Например, многие сталкиваются с проблемой повышенной активности кошек ночью.

Стоит владельцу лечь в постель и начать засыпать, как кошки начинают бегать по квартире, шуметь и доставлять неудобства. Некоторые владельцы пытаются намочить кошке хвост: пока питомец занят его вылизыванием, можно успеть заснуть. Однако этот метод не всегда эффективен.

Кошка может продолжать бегать по квартире даже с мокрым хвостом.

Как же тут помогает сливочное масло? Эксперты отмечают, что кошки любят вкус масла. К тому же, оно безопасно для их кожи и здоровья. Если вы хотите спокойно спать, а ваша кошка мешает, можно использовать хитрость.

Перед сном возьмите немного масла и намажьте лапки питомца. После этого можно спокойно ложиться спать: кошка будет слишком занята, чтобы бегать по квартире.