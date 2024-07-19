Почему кошка не спит по ночам: возможные причины

Многие пушистые питомцы проявляют наибольшую активность не днём, а ночью.
Это может не понравиться их хозяевам: днём спящее животное не пообнимаешь, а ночью кошка мешает человеку спать. Почему у некоторых пушистиков такой режим сна и бодрствования?
Существует несколько возможных причин. В некоторых случаях беспокоиться не о чем, но в других стоит насторожиться.
Кошка пытается охотиться
Домашние кошки могут искать добычу даже ночью. Ночная "охота" — это совершенно нормальное поведение для кошки.
Коту было скучно днём
Если животное целый день проводит в одиночестве в квартире, ему может стать скучно.
В таких условиях питомец может проспать почти весь день.
Просыпается кошка только тогда, когда хозяин возвращается домой. Ночью питомец хочет "компенсировать" дневную скуку, отсюда и вся его активность.
Кошка заболела
Возможно, животное не спит ночью из-за боли.
Это явный повод отвезти кошку к ветеринару.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.