Почему кошка не спит по ночам: возможные причины

Стало известно, почему кошка не спит по ночам

Многие пушистые питомцы проявляют наибольшую активность не днём, а ночью.

Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

Это может не понравиться их хозяевам: днём спящее животное не пообнимаешь, а ночью кошка мешает человеку спать. Почему у некоторых пушистиков такой режим сна и бодрствования?

Существует несколько возможных причин. В некоторых случаях беспокоиться не о чем, но в других стоит насторожиться.

Кошка пытается охотиться

Домашние кошки могут искать добычу даже ночью. Ночная "охота" — это совершенно нормальное поведение для кошки.

Коту было скучно днём

Если животное целый день проводит в одиночестве в квартире, ему может стать скучно.

В таких условиях питомец может проспать почти весь день.

Просыпается кошка только тогда, когда хозяин возвращается домой. Ночью питомец хочет "компенсировать" дневную скуку, отсюда и вся его активность.

Кошка заболела

Возможно, животное не спит ночью из-за боли.

Это явный повод отвезти кошку к ветеринару.