Каким должен быть нос у здоровой кошки: об этом нужно узнать всем хозяевам питомцев

Мало кто знает, что нос является показателем здоровья кошки.
По состоянию этой части кошачьей мордочки можно определить, всё ли в порядке с питомцем. Особое внимание следует уделять влажности и температуре носа.
В одних случаях можно сделать вывод, что здоровье кошки в идеальном состоянии. В других случаях стоит обратиться к ветеринару.
Нос здоровой кошки
Хорошо, если нос влажный и прохладный. В такой ситуации можно говорить о том, что кошка полностью здорова.
Тем не менее сухой и тёплый нос не всегда является поводом для беспокойства. Нос может стать таким после бега.
Кроме того, нос может высохнуть после длительного сна.
Когда стоит насторожиться
Если нос сухой и горячий у бодрствующей, но лежащей кошки, следует обратить внимание на её поведение.
Если питомец отказывается от еды и игр, это может быть признаком болезни. Игнорировать такое состояние нельзя. Чем быстрее вы доставите кошку в ветеринарную клинику, тем лучше.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.