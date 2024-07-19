Каким должен быть нос у здоровой кошки: об этом нужно узнать всем хозяевам питомцев

Ветеринары ответили, каким должен быть нос здоровой кошки

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Мало кто знает, что нос является показателем здоровья кошки.

Фото: upload.wikimedia.org by Valeria, CC BY 4.0

По состоянию этой части кошачьей мордочки можно определить, всё ли в порядке с питомцем. Особое внимание следует уделять влажности и температуре носа.

В одних случаях можно сделать вывод, что здоровье кошки в идеальном состоянии. В других случаях стоит обратиться к ветеринару.

Нос здоровой кошки

Хорошо, если нос влажный и прохладный. В такой ситуации можно говорить о том, что кошка полностью здорова.

Тем не менее сухой и тёплый нос не всегда является поводом для беспокойства. Нос может стать таким после бега.

Кроме того, нос может высохнуть после длительного сна.

Когда стоит насторожиться

Если нос сухой и горячий у бодрствующей, но лежащей кошки, следует обратить внимание на её поведение.

Если питомец отказывается от еды и игр, это может быть признаком болезни. Игнорировать такое состояние нельзя. Чем быстрее вы доставите кошку в ветеринарную клинику, тем лучше.