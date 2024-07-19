Как сделать кошку более ласковой: есть простой способ

Стало известно, как сделать кошку более ласковой

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Каждому владельцу кошки хочется, чтобы его питомец искренне привязался к нему.

Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh, CC BY-SA 4.0

Ведь так приятно, когда кошка сама подходит и "просит" погладить её. Кошка станет гораздо более дружелюбной и полюбит хозяина, если он будет правильно себя вести.

Основной секрет заключается в следующем: первым проявите ласку. И сделать это нужно, соблюдая определённое правило.

Как сделать кошку ласковой

Действовать следует в момент, когда кошка лежит на подоконнике и ничем не занята. То есть, животное должно быть в состоянии полного покоя.

Убедитесь, что кошка не спит. Если она бодрствует, аккуратно погладьте её.

Если видно, что питомец не возражает, продолжайте гладить его. Повторите это несколько раз, и кошка сама начнёт подходить к вам. Животное станет действительно дружелюбным.

Важно не гладить кошку, когда она напугана, разозлена или агрессивна.