Как сделать кошку более ласковой: есть простой способ

Каждому владельцу кошки хочется, чтобы его питомец искренне привязался к нему.
Ведь так приятно, когда кошка сама подходит и "просит" погладить её. Кошка станет гораздо более дружелюбной и полюбит хозяина, если он будет правильно себя вести.
Основной секрет заключается в следующем: первым проявите ласку. И сделать это нужно, соблюдая определённое правило.
Действовать следует в момент, когда кошка лежит на подоконнике и ничем не занята. То есть, животное должно быть в состоянии полного покоя.
Убедитесь, что кошка не спит. Если она бодрствует, аккуратно погладьте её.
Если видно, что питомец не возражает, продолжайте гладить его. Повторите это несколько раз, и кошка сама начнёт подходить к вам. Животное станет действительно дружелюбным.
Важно не гладить кошку, когда она напугана, разозлена или агрессивна.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.