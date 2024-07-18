Откуда у кошки берутся блохи: этот вопрос волнует многих кошатников

Блохи — это проблема, которая волнует многих владельцев кошек. Некоторые считают, что эти насекомые появляются только у уличных животных, но это не так. Даже домашняя кошка, которая никогда не выходит на улицу, может заразиться блохами.
Причины появления блох у кошек:
1. Прогулка в парке, по траве и даже асфальтированной дорожке.
2. Встреча с заражённым животным.
3. Вы можете принести блох в дом на своей одежде или обуви.
4. Яйца блох могут оставаться на коврах и мягкой мебели.
Блохи могут быть опасны для здоровья кошки, даже подорвать её психическое здоровье. Они вызывают зуд, который в результате расчесывания может привести к повреждению кожи.
Кроме того, блохи могут переносить грибковые инфекции и способствовать появлению глистов. Блохи также способны кусать людей, вызывая воспаление на коже.
Для котят блохи особенно опасны, так как их неокрепший организм может не справиться с такой атакой. Это может привести к потере веса, риску развития анемии и тяжёлых инфекций.
Внимательно следите за состоянием вашего питомца и своевременно проводите обработку от блох, власоеда и клещей. Тем более сейчас существуют комплексные препараты, с помощью которых одновременно можно провести и глистогонную процедуру.
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