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Откуда у кошки берутся блохи: этот вопрос волнует многих кошатников

Заразить кошку блохами может даже человек

1:32
Зоосфера

Блохи — это проблема, которая волнует многих владельцев кошек. Некоторые считают, что эти насекомые появляются только у уличных животных, но это не так. Даже домашняя кошка, которая никогда не выходит на улицу, может заразиться блохами.

Заразить кошку блохами может даже человек
Фото: flickr.com by Takashi(aes256), CC BY-SA 2.0

Причины появления блох у кошек:

1. Прогулка в парке, по траве и даже асфальтированной дорожке.

2. Встреча с заражённым животным.

3. Вы можете принести блох в дом на своей одежде или обуви.

4. Яйца блох могут оставаться на коврах и мягкой мебели.

Блохи могут быть опасны для здоровья кошки, даже подорвать её психическое здоровье. Они вызывают зуд, который в результате расчесывания может привести к повреждению кожи.

Кроме того, блохи могут переносить грибковые инфекции и способствовать появлению глистов. Блохи также способны кусать людей, вызывая воспаление на коже.

Для котят блохи особенно опасны, так как их неокрепший организм может не справиться с такой атакой. Это может привести к потере веса, риску развития анемии и тяжёлых инфекций.

Внимательно следите за состоянием вашего питомца и своевременно проводите обработку от блох, власоеда и клещей. Тем более сейчас существуют комплексные препараты, с помощью которых одновременно можно провести и глистогонную процедуру.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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