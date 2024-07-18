Подмосковные ветврачи провели срочную операцию коту, из тела которого извлекли 21 пулю

Кота по кличке Морж обстреляли из пневматики в Подмосковье

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Подмосковные ветеринары провели экстренную операцию коту, в теле которого было обнаружено 21 пулевое ранение.

Фото: andrewdunnphoto.com by Эндрю Данн, CC BY-SA 2.0

По сообщению пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сотрудники Пушкинской ветеринарной станции спасли жизнь коту по кличке Морж, который пострадал от нападения хулиганов.

Как рассказали в ведомстве, кота обстреляли из пневматического оружия. В результате он получил 21 пулевое ранение в области поясницы, таза и рану на шее.

Для спасения жизни питомца потребовалась срочная операция. Ветеринарные врачи извлекли все пули и обработали рану. Сейчас Морж восстанавливается, ему назначают антибиотики и местную обработку ран.