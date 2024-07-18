Парадокс любителей животных: хозяева собак и кошек в Британии согласны кормить их искусственным мясом

В Великобритании собак и кошек планируют кормить искусственным мясом

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Великобритании планируют использовать культивируемое мясо в качестве корма для собак и кошек. В отличие от растительной альтернативы, которая изготавливается из соевого или горохового белка, культивируемое мясо производят из клеток животных, выращенных в биореакторах.

Фото: commons.wikimedia.org by Oxiq, CC0

Спрос на искусственное мясо как основу корма объясняется "парадоксом любителей животных": владельцы собак и кошек выступают против жестокого обращения с животными и их забоя, но не внимательны к качеству питания своих питомцев.

Согласно опросу, проведённому в Университете Винчестера, 50% респондентов готовы кормить своих питомцев искусственным мясом, а ещё 32% признались, что сами не отказались бы попробовать такой продукт.

Власти Британии пока не одобрили продажу искусственного мяса для употребления его в пищу людьми. А в Италии, Франции и Австрии и вовсе считают, что искусственное мясо представляет угрозу для традиционного животноводства. А в двух штатах США — Флориде и Алабаме — производство искусственно выращенной мясной продукции запрещено.