Существует множество пород собак, каждая из которых обладает своим характером, внешностью и уникальными чертами. Вот три из самых милых пород собак, которые пользуются особой популярностью.
Мопсы — маленькие, но очень обаятельные собачки с курносыми мордочками и круглыми глазками. Они известны своим дружелюбным и ласковым характером, а также любовью к играм и веселым прогулкам.
Кавалер кинг чарльз спаниели — изящные собачки с длинными ушками и красивой шерстью. Они очень дружелюбные, ласковые и преданые своим хозяевам. Кавалеры обожают внимание и ласку, а также активные игры на свежем воздухе.
Бишон фризе — это маленькие белоснежные собачки с пушистой шерстью и яркими черными глазками. Они известны своим веселым и игривым характером, а также нежностью и преданностью. Бишоны отлично подходят как для жизни в городе, так и для жизни за городом.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.